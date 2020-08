Auto’s knallen op elkaar op kruising in Deventer

Jonge scooter­rijd­sters gewond bij botsing met bulkwagen op N310 in Uddel

18 augustus Twee jonge vrouwen op een scooter zijn vanavond tegen zeven uur gewond geraakt toen ze in botsing kwamen met een vrachtwagen die afsloeg naar bulktransportbedrijf HBT aan de Elspeterweg (N310) in Uddel. De vrachtwagenchauffeur zag de scooter vermoedelijk over het hoofd.