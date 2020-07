Auto schept motorrijder op Klein Paradijs in Beekbergen

Het ongeval gebeurde vanmiddag even na half één. Op het Klein Paradijs kwam de motor in botsing met een auto, die vanuit de richting van De Eikenberg kwam. Bij het verlaten van het vakantiepark zag een automobilist de motorrijder over het hoofd, met de botsing tot gevolg. De man op de motor raakte hierbij gewond en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Over de toedracht is nog niets bekend. De weg is tijdelijk dicht.