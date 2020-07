Auto schiet A50 bij Apeldoorn af en belandt in berm

Brandweer Apeldoorn rukt uit met camera op de borst

6:30 Brandweerlieden in Apeldoorn rukken vanaf september uit met bodycams op hun borst. Het doel is om te leren van de beelden uit het heetst van de strijd. En de verwachting is dat het ook voor minder agressie tegen hulpverleners zorgt. Het gaat om een proef van een half jaar, op twee kazernes en bij officieren van dienst.