Auto schiet na botsing met vrachtwagen van A50 bij Loenen en ramt verkeersbord: bestuurder naar ziekenhuis

Werken op kantoor ‘wordt een beleving’

15 maart Het kantoor verandert. De pandemie zorgt ervoor dat we veel meer thuiswerken. Dat zal zo blijven. Niet dat kantoorwerkplekken helemaal ophouden. Maar veel vierkante meters gaan wel weg en maken plaats voor ontmoetingsruimten. Kantoren transformeren in een comfortabele, duurzame en gezonde omgeving, voorspellen Joep van Vliet en Alwin Rijpstra van vastgoedadviseur CBRE. Hoe dat eruitziet? Nou City Post in Zwolle bijvoorbeeld, straks een voorbeeld voor Nederland.