Auto schiet van A28 en eindigt op de kop in de sloot

Frank van Etten uit de achtbaan van ellende

18 november Vanuit het diepste dal naar de hoogste piek. Wat zanger Frank van Etten in een jaar aan ellende meemaakte, daar hebben veel mensen een leven voor nodig. Zaterdagavond is alles echter vergeten als hij voor een uitverkochte Americahal in zijn Apeldoorn een concert geeft. Waar hij in augustus nog als 'man in scheiding' in een vakantiewoning vertoefde zit zijn Irma vanavond op de eerste rij.