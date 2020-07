Auto schiet van de weg in de berm na flinke botsing op kruising in Beemte Broekland

Site met huurwonin­gen op toploca­ties in Apeldoorn, Deventer en Lelystad plots uit de lucht

14:05 Prachtige huurwoningen op A-locaties in het centrum van Apeldoorn, Deventer en Lelystad die via Mellon.nu worden aangeboden voor zeer schappelijke prijzen. Het lijkt te mooi om waar te zijn. En dat is ook zo. De site is sinds gisteren uit de lucht.