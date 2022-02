Auto sleept verkeersbord honderden meters mee waarna de vlammen er uit slaan

Tussen Beekbergen en Apeldoorn is het asfalt van de Arnhemseweg pas geleden vervangen. Met borden wordt het verkeer gewaarschuwd dat er door het nieuwe wegdek een langere remweg is. De automobilist reed dat bord uit de grond, maar reed vervolgens gewoon verder.

Toen de politie een kijkje in de auto nam bleek daar een wapenstok in te liggen. Die is in beslag genomen en er is proces verbaal opgemaakt.