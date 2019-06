Auto te water in Kanaal ter hoogte van Lieren

Dak net klaar, koperdie­ven opnieuw naar Klarenbeek

16:32 In april gingen ze er al vandoor met het koper op de luifel van Ons Gebouw in Klarenbeek. In de nacht van woensdag op donderdag probeerden koperdieven opnieuw hun slag te slaan bij het voormalige dorpshuis in Klarenbeek, nog voor het dakje helemaal was hersteld. Tot verbijstering van de eigenaar.