Auto total loss nadat bestuurder in Uddel hard op achterkant van vrachtwagen botst

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Hattem besmet­tings­haard, zorgen in Rijs­sen-Hol­ten houden aan

Er zijn 2114 mensen positief getest op corona in de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland. Dat zijn er 38 meer dan een etmaal eerder. Rijssen-Holten is de afgelopen dagen koploper geweest in Oost-Nederland, maar wordt nu voorbij gespurt door de gemeente Hattem met 253 positieve testen per 100.000 inwoners.

27 november