Auto uitgebrand bij café in Klarenbeek

Van kerk naar klimhal, in De Vecht gaat het misschien gebeuren: ‘Leuk idee, verkeerde locatie’

De nieuwe eigenaar van de voormalige Antoniuskerk in het dorp de Vecht wil een klimhal maken in het monumentale gebouw. De gemeente Voorst is in principe akkoord met dat plan, maar omwonenden zijn er nog niet van op de hoogte, blijkt na een rondgang in de buurt. ,,Ik weet nog niet of ik dit wel zo leuk vind.”

11 november