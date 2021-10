Auto verwoest in Apeldoorn: politie vermoedt brandstichting

VIDEO | update Man doodgescho­ten in Apeldoorn: politie raapt acht kogelhul­zen op voor zijn huis

Bij een schietpartij voor een woning in Apeldoorn is vannacht een dode gevallen. Agenten kregen rond 00.55 uur de melding binnen over het incident en troffen de zwaargewonde bewoner aan in de woning. ,,We hebben hulp verleend, maar die mocht niet baten. Het slachtoffer is overleden’’, meldt de politie.

28 oktober