Auto vliegt bij Teuge uit de bocht en eindigt op de kop in de sloot

Grote logistieke operatie in Apeldoorns restaurant: ’Sorry, ik moet ons gesprek beëindigen, ik moet kerstme­nu's bezorgen. Fijne kerst!’

25 december Compote van rode ui. Terrine van gerookte heilbot. Kippensoep 2.0. Gebraden ribstuk. Cassis panna cotta. Mango cheesecake. Het is maar een kleine greep uit de gerechten van het vijf-gangen kerstdiner van restaurant Sizzles at the Park in Apeldoorn. ,,Oh ja, gasten konden ook gaan voor kalkoen”, haast Esther Haber, mede-eigenaar en gastvrouw, zich te zeggen.