Auto vliegt in brand in Apeldoorn

Video De Boertjes uit Apeldoorn hebben vele tics: ‘Ons gezin is héél grappig’

1 juni Je zal het maar hebben, het syndroom van Gilles de la Tourette, de aandoening die zich kenmerkt door motorische en vocale tics. Bij de familie Boer in Apeldoorn weten ze er alles van. Dochters Anne Linde (12) en Marleen (10) hebben het en grote kans dat zoontje Hugo (6) er ook aan lijdt. Binnenkort verschijnt er een handboek over de aandoening om er meer bekendheid aan de te geven. Moeder Ruth Boer: ,,Het gaat er in ons gezin vaak juist heel grappig aan toe”.