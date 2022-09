Auto vliegt in brand op A1 bij Apeldoorn: vuur slaat over naar berm

Te warm, te koud of benauwd: in menig schoollo­kaal is het klimaat nog knudde

Les krijgen of geven in een lokaal waarin het niet te warm of te koud is en waar de lucht goed ververst en gezuiverd wordt? Dan heb je geluk. Want ondanks de honderden miljoenen die de overheid tijdens de coronacrisis uittrok voor betere ventilatie, is het op veel scholen nog bar slecht gesteld met het binnenklimaat. ,,Ik hoop dat het dit najaar lang mooi weer blijft.”

9:04