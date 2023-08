Auto vliegt in brand op snelweg A1 bij knooppunt Beekbergen: Eén rijbaan dicht

Veluwsche Stoomtrein Maatschap­pij hoopt in laatste week opbrengst crowdfun­ding na brand nog flink op te schroeven

De datum 27 november 2022 staat bij de 200 vrijwilligers van de Veluwsche Stroomtrein Maatschappij in het geheugen gegrift. Op die dag brandden er twee historische wagons volledig uit. Niet snel daarna werd een crowdfunding opgezet. Die loopt nog steeds, maar eindigt na het weekend van 2 en 3 september. In dat weekend, waarin de VSM het jaarlijkse evenement Terug naar Toen houdt, hopen ze het bedrag nog even wat omhoog te krijgen.