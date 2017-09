Auto vliegt in de brand in Apeldoorn

video 108 honden lopen polonaise in Apeldoorn

16 september De oproep aan baasjes om met hun hond de polonaise te komen lopen, heeft de Welkoop in Apeldoorn zaterdag een bomvolle zaak opgeleverd. In totaal 108 honden liepen met begeleiding een rondje door de zaak. Op toepasselijke muziek: 'Who let the dog out?'