Auto vliegt over de kop: bestuurder mee naar het politiebureau

‘Frustratie’ van Matthijs (35) leidt binnen paar dagen tot meer dan 1200 leden Facebook­groep voor onderne­mers met ‘samen sterk-ge­voel’

29 oktober ,,Eh, heb ik iets met de horeca? Nou ik wilde alleen maar een goed overzicht van waar ik in deze tijden eten kan bestellen.” De woorden van Apeldoorner Matthijs van de Garde (35) gaan gepaard met een lachsalvo, want twee dagen nadat hij de Facebookgroep Apeldoorn (055) - Help de lokale ondernemer in verband met Corona lanceerde, telt de groep al meer dan 1200 leden.