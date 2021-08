Auto vliegt uit bocht tussen Teuge en Apeldoorn: rijbewijs bestuurder ingenomen na alcoholcontrole

updateEen Audi is vanochtend uit de bocht gevlogen op de Drostendijk in Beemte Broekland. De bestuurder is met de schrik vrijgekomen. Hij mag alleen niet meer autorijden: zijn rijbewijs is ingenomen omdat hij alcohol in zijn bloed had.