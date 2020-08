Auto volledig in puin na botsing met vrachtwagen in Apeldoorn

Het ongeval vond iets voor 22.00 uur plaats op de Zutphensestraat bij de op- en afrit van de A1. De bestuurder van de auto is daar hard op een vrachtwagen geklapt. De precieze aanleiding voor het ongeval, is nog niet bekend. De politie nam ter plaatse verklaringen op van betrokkenen en getuigen.



De voorkant van de Audi ligt volledig in puin. Dat de bestuurder alleen lichte verwondingen opliep, mag een klein wonder heten gezien de schade aan zijn voertuig. De vrachtwagen waarmee hij in botsing kwam, raakte ook beschadigd maar kon op eigen kracht wegrijden. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de auto af te voeren.