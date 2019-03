Auto zwaar in de kreukels bij kop-staartbotsing bij Apeldoorn

Mudanthe: tijd kopen om uitzetting uit pand uit te stellen

Teleurstelling bij Mudanthe: de stichting moet de Finse school in Apeldoorn verlaten. De rechter bepaalde gisteren dat Mudanthe daar drie weken de tijd voor krijgt. Penningmeester Hans Verberg zegt in een eerste reactie te overwegen of het zinvol is om in beroep te gaan. Daarmee zou vooral 'tijd worden gekocht'.