Autobedrijf Bochane slachtoffer van gijzelsoftware

Twee honden uit woning Apeldoorn gehaald na brand in wasmachine

24 september Brandweerlieden in Apeldoorn hebben vrijdagmiddag twee honden uit een woning gehaald waar vlak daarvoor een brand woedde. Op de eerste verdieping van het huis had een wasmachine vlam gevat en de bewoners waren niet thuis. Het vuur was snel onder controle en de honden maken het goed.