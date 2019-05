Autobedrijf Keijzers uit Apeldoorn schikt voor 2,5 miljoen euro met OM en belastingdienst

Hiermee komt een eind aan een langdurig onderzoek die de belastingdienst in 2006 begon. Het onderzoek naar het bedrijf van toenmalig eigenaar Tonny Keijzers leidde in 2011 tot een inval van de FIOD in de woning en het bedrijf van Keijzers. De inmiddels 67-jarige Keijzers, die zijn bedrijf in januari 2018 overdeed aan zijn zoon, is opgelucht dat er nu een eind gekomen is aan het onderzoek. ,,Dit gaat je niet in de koude kleren zitten”, zegt Keijzers die aangeeft dat het OM zelf het initiatief nam om tot een schikking te komen. En dat had volgens hem een praktische reden. ,,De officier van justitie die het onderzoek leidde ging namelijk met pensioen en dat gold ook voor mijn advocaat".