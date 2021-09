Autobestuurster ongedeerd na snelwegglijpartij bij knooppunt Beekbergen

De coronamaat­re­ge­len verdwijnen, maar komt het oude normaal terug? ‘Elke crisis leidt tot ander gedrag’

25 september Terwijl een deel van het volk er hevig tegen protesteerde, zijn er ook mensen die het stiekem best jammer vinden dat er een einde komt aan de coronamaatregelen. Verslaggever Phaedra Werkhoven is er een van. Vandaag verdwijnt de 1,5 meter, zei demissionair premier Mark Rutte, maar ‘schud geen handen’. Blijft er dan toch meer overeind dan we denken?