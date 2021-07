Autobrand aan Lange Amerikaweg in Apeldoorn: brandweer blust voertuig vlak naast tankstation

Het vuur was al gauw onder controle. Nog voordat de brandweer er was werd een brandblusser gebruikt om het vuur te doven. Toen de brandweer eenmaal ter plaatse was hebben zij de auto nageblust. Er zat minstens één persoon in de auto, maar diegene is met de schrik vrijgekomen. Het benzinestation liep ondanks de autobrand geen gevaar.