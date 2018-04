Autobrand veroorzaakt flinke files op A1 bij Barneveld

Slachtoffer mishandeling Apeldoorn met sche­del­ba­sis­frac­tuur in ziekenhuis

17:24 De 30-jarige Rotterdammer die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Apeldoorn werd mishandeld, ligt met een schedelbasisfractuur en meerdere kneuzingen en bloedingen in de hersenen in het ziekenhuis.