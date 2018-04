Autobrand zorgt voor vertraging op A1 bij Barneveld

HCC Apeldoorn: Gezichten in plaats van faces

11:27 HCC Apeldoorn floreert. De Hobby Computer Club heeft aan drie zalen op de begane grond van dok Zuid niet voldoende om op donderdagavonden alle bezoekers onder te brengen. En dus zitten de mensen die alles van 3D printing (willen) weten in een zaaltje op de eerste verdieping. ,,Hier hebben we gezichten in plaats van faces'', verklaart voorzitter George Smits het succes.