Autodief na wilde achtervolging in Apeldoorn in de kraag gevat: ‘Buurvrouw voor de dood weggehaald’

Apeldoorn­se (71) alsnog jarenlang de cel in voor moord op eigen man

Ze deed een uiterste poging voor vrijspraak, maar die zet van Lamberta de V. (71) is mislukt. De Apeldoornse moet alsnog jarenlang de cel in voor de moord op haar man Hans Jager. Hij werd in juni 2018 met een messteek in zijn borst om het leven gebracht.