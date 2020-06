Autofestijn op parkeerplaats Apenheul: bolides trekken veel bekijks

video Felle brand in berg hooibalen zorgt voor vlammenzee met veel rook in Apeldoorn

11:38 De brandweer in Apeldoorn moest vannacht om kwart voor één uitrukken voor een felle brand aan Kanaal-Zuid ter hoogte van de Kuipersdijk in Apeldoorn. Daar stonden tientallen hooibalen in lichterlaaie. Een paar uur later moest de brandweer opnieuw naar de plek, omdat de balen weer gingen smeulen.