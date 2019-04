Automobilist duikt met Mercedes in Apeldoorns Kanaal bij Vaassen

Even voor 22.00 uur werd melding gedaan van een voertuig te water langs de Kanaalweg in Vaassen. Toegesnelde hulpdiensten zagen hoe een donkerblauwe Mercedes nog enkel met de klep van de kofferbak boven het water uitstak.

De bestuurder was al uit het voertuig en kon door bewoners van een boerderij in de buurt worden opgevangen. Hij of zij raakte niet gewond.