Automobilist gewond bij aanrijding in Apeldoorn

Rechter: theater Orpheus in Apeldoorn moet Molukkers toelaten voor hun herdenking

11:17 De Molukse gemeenschap in Nederland mag het uitroepen van een onafhankelijke eigen staat gewoon herdenken in theater Orpheus in Apeldoorn. De Molukse regering in ballingschap heeft dat afgedwongen via de kort-gedingrechter in Zutphen.