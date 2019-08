Automobilist gewond na botsing met vangrail op A50

video Gerard (80) uit Beekbergen ziek van iets heel smerigs in AH-dubbelvla

17 augustus Hij smulde graag van een schaaltje dubbelvla, maar voorlopig niet meer... De viezigheid die hij tegenkwam in zijn chocolade-vanillevla van Albert Heijn is hem slecht bekomen, zegt Gerard Hennekes (80) uit Beekbergen. Hij wil van AH weten wat er in dat pak zat. Om te kunnen doorgeven aan zijn arts, zegt hij. Want hij heeft nog steeds klachten.