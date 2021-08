Automobilist ramt lantaarnpaal bij Ugchelen en wordt afgevoerd naar ziekenhuis

Bewoner spuit vloeistof in ventilatie­ka­naal: appartemen­ten­com­plex in Apeldoorn ontruimd

30 juli Een appartementencomplex aan de Calypsostraat in Apeldoorn is aan het begin van de middag een uur ontruimd geweest nadat bewoners melding hadden gemaakt van een vreemde lucht. Een bewoner heeft bewust een vloeistof in het ventilatiegedeelte gespoten, waarna meerdere bewoners last kregen van ademhalingsproblemen.