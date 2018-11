Automobilist ramt muurtje in Apeldoorn

Noordkant centrum gooit in Apeldoorn juk van probleemge­bied af

6:21 Het lek is boven in het noordelijke deel van de binnenstad. Bij de viering van honderd jaar Hoofdstraat vreesden sceptici nog dat het nooit meer goed zou komen met deze kant van Apeldoorns winkelhart. Een jaar later is er fors geïnvesteerd in diverse panden en is de meeste leegstand weggewerkt. De komst van een soepwinkel/rotisserie en een elektronicazaak tekent de wederopstanding van het ‘probleemgebied'.