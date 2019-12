Automobilist rijdt door na aanrijding met scooter in Apeldoorn, politie zoekt bestuurder rode auto

Het lijkt steeds vaker te gebeuren, doorrijden na een aanrijding. Hoewel de politie niet wil spreken van een trend, worden wel steeds vaker melding gedaan van het doorrijden na een ongeval. Zaterdagavond reed in Apeldoorn een automobilist door na een aanrijding met een scooterrijdster. Die raakte lichtgewond. Doorrijden na een ongeluk is strafbaar.

Volgens de politie gaat het om een rode auto. ,,Getuigen van de aanrijding melden dat in ieder geval de letters XH in het kenteken voorkomen’’, zegt woordvoerder Nanda Redder. Het ongeval gebeurde op de kruising Koning Stadhouderlaan met de Prins Willem-Alexanderlaan in Apeldoorn. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse nadat de scooterrijdster in botsing was gekomen met de auto. Ze is is behandeld in een ambulance.

Fatale botsing

Het lijkt steeds vaker te gebeuren, automobilisten die doorrijden na een aanrijding. Vrijdagmiddag reed in Doesburg een bestuurder door nadat hij een auto had aangereden op de N317. Bij dat ongeluk kwam een vrouw van 80 jaar om het leven. Vorige maand reed in Arnhem een bestuurder door na een fatale botsing met een fietser.

De politie wil niet spreken van een trend maar ziet een toename van het aantal meldingen van het doorrijden na een ongeval. ,,Het gaat dan vooral om doorrijden na een aanrijding met materiële schade. Of er sprake is van een trend, kan ik niet zeggen. Maar we krijgen wel veel meldingen binnen.’’

2

De Gelderse politie laat weten ‘zicht te hebben’ op ‘een mogelijke bestuurder van de auto die bij het ongeval in Doesburg betrokken zou zijn’. De auto daarvan is in beslag genomen.

De politie gaat verder met het onderzoek en zoekt uit wat de rol van deze persoon precies is geweest. Over de personalia van deze bestuurder doet de politie nog geen mededelingen.

Alles op alles

Eerder liet de politie al weten alles op alles te zetten om de bestuurder van de donkere stationwagen die de auto aanreed te traceren. Die automobilist ging er vandoor nadat de aangereden auto over de kop was geslagen.

De bestuurder reed rond 17.00 uur tegen een personenwagen. Die wagen raakte van de weg. Een 80-jarige vrouwelijke passagier kwam om het leven, een 81-jarige man ligt ernstig gewond in het ziekenhuis. Een 49-jarige man en een 51-jarige vrouw raakten lichtgewond. reed na het ongeval door.