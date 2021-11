Automobilist rijdt lantaarnpaal en hek omver in Apeldoorn: aangehouden voor rijden onder invloed

Grote zorgen om weggelopen Ugur (35) in Apeldoorn, vrienden zetten zoektocht op touw

De Turkse gemeenschap in Apeldoorn zoekt naar de weggelopen Ugur Kamali (35). Hij ging maandag van huis voor een wandeling, maar keerde niet meer terug. Hoewel Kamali deze week al vaker werd gezien, wil hij volgens boezemvriend Ali Sehitoglu nog geen hulp en is hij in de war. ,,We zoeken net zo lang totdat we hem vinden.”

