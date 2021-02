Automobilist slipt op A50 bij Apeldoorn: snelweg korte tijd dicht

video Laad je accu op, trek de slee van zolder: sneeuwdui­nen en windwakken komen eraan, weet weerman Mark uit Twello

4 februari Gevoelstemperatuur -25 graden? Ja hoor, als het min tien is volgende week, gaan we dat wel meemaken. Een snerpende oostenwind maakt bovendien dat de sneeuw die valt, sneeuwduinen gaat vormen. Een ding is zeker: als we zondagochtend wakker worden is onze wereld wit, verzekert weerman Mark Wolvenne uit Twello. ,,Een centimeter of 20 verwacht ik dan wel.”