Automobiliste raakt gewond na botsing met trekker in Wilp

Extreme droogte, hevige regen en smeltend poolijs: wat doen we in Oost-Nederland zélf tegen klimaatver­an­de­ring?

11 augustus Het VN-klimaatpanel luidt de noodklok. De aarde warmt veel sneller op dan gedacht en als we niets doen, leidt dat tot regelrechte natuurrampen. Doen we in Oost-Nederland wel genoeg tegen klimaatverandering? En wat kunnen we zelf nog meer doen? ,,De gedachte dat klimaatverandering ons niet raakt, gaat echt niet op.”