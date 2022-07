Automobiliste rijdt fietser aan en gaat vervolgens lopend naar huis

Zorg keert terug in deze bijzondere panden in Apeldoorn

Een lange gang met veel deuren, als in een vroeger sanatorium. Links bierkratjes. Rechts hypermoderne gymschoenen op de vloer. Een statige trap die je qua sfeer honderd jaar terugvoert. In vier panden op Groot Schuylenburg lopen de tijdperken door elkaar. Martin van Gent zorgt nu met zijn collega’s voor een nieuw bestaan. ,,De zorg van 1900 brengen we naar 2022.’’

