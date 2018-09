Automobilisten stiekem over fietspad door wegwerk Europaweg in Apeldoorn

De kruising is sinds maandag niet te gebruiken vanwege wegwerkzaamheden. Op de eerste dag viel het op dat er veel sluipverkeer was, vooral op de fietsverbinding tussen Eendrachtstraat en Europaweg. Zelfs automobilisten wurmden zich daar langs obstakels. In overleg met de politie heeft de gemeente extra afzethekken geplaatst. Dat gebeurde ook in de buurt van de Veenweg. De eerste indruk is dat die effect hebben.