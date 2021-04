Auto’s in botsing bij spoorwegovergang Beekbergen: een persoon met ambulance naar het ziekenhuis

VIDEO Zomers en relaxt in Oranjepark in Apeldoorn: ’We zijn 81 jaar, maar voelen ons hier in de zon thuis tussen de jongeren’

31 maart Twee agenten lopen woensdag iets na twee uur op deze stralende lentedag rustig over de wandelpaden in het Oranjepark in Apeldoorn. Ze kijken om zich heen en zien dat het goed is. Her en der zitten mensen - met name jongeren - op een kleedje. Niet op elkaar geplakt, genoeg afstand. De sfeer is zomers, relaxt. Alsof alle corona-ellende even van de schouder valt.