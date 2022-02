Auto’s in de kreukels door harde botsing bij toerit A1 Uddel, automobilist naar het ziekenhuis

Verdien­sten gedwongen seks in Lelystad, Dronten en Apeldoorn moeten naar staatskas

Mohammed B. (26) en zijn bevriende stel Romandi S.J. (25) en Liduska S.P. (26) uit Apeldoorn, moeten ruim negen mille storten in de staatskas. Dat heeft de rechtbank in Lelystad vrijdag beslist. De drie hebben dat geld verdiend door een meisje de prostitutie in te dwingen in Lelystad, Dronten en Apeldoorn.

11 februari