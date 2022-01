Auto’s op elkaar in Apeldoorn: Zutphenseweg bij A1 afgesloten

Na brand is Indiaas restaurant Deventer nog dicht: ‘Ik trok alle stekkers uit de dure apparaten’

Indiaas restaurant Kohinoor of India aan de Zandpoort in Deventer is voorlopig gesloten na de brand op oudjaarsdag. ,,Maar het had veel erger kunnen zijn”, zegt restauranteigenaar Juwel Wahap uit Apeldoorn.

3 januari