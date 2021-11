Autowasstraat in Apeldoorn hangt vol met rook na brand

Steekinci­dent bij locatie GGNet in Apeldoorn, politie arresteert verdachte

Bij een locatie van de GGNet aan de Deventerstraat in Apeldoorn is vanmorgen een persoon neergestoken. Het slachtoffer raakte zodanig gewond dat het met de ambulance is afgevoerd. De politie heeft een verdachte aangehouden.

