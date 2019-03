Aventus Apeldoorn schrikt van hack leerling-volgsysteem

Bij Aventus merkten ze op woensdag 20 februari dat er iets mis was met het leerling-volgsysteem. Daarin houdt de school in een digitale omgeving zaken als roosters, aanwezigheidsgegevens en cijfers bij. Alle leerlingen en medewerkers hebben via een account met een wachtwoord toegang tot dit systeem. Op die bewuste woensdag kwam er een eerste melding binnen in het systeem. Daarna heeft de school intern onderzocht wat er aan de hand was. Het bleek dat onbekenden zich met een ongeautoriseerd account toegang hadden verschaft tot het leerling-volgsysteem. Binnen dit systeem is het mogelijk om naar andere gebruikers een bericht te sturen. ,,Er werden vreemde berichten doorgestuurd, die deden de wenkbrauwen fronsen.’’