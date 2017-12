Aventus Apeldoorn tevreden met waardering in MBO Keuzegids

Blij

Gideon Alewijnse, voorzitter van het college van bestuur, is blij met de waardering voor Aventus. ,,We willen onze studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst'', legt hij uit. ,,Daarom willen we hen kennis laten maken met duurzame innovatieve technologie en hen leren creatief en ondernemend te zijn. We zetten ook extra in op de creatieve industrie, want dit is één van de snelst groeiende sectoren in Nederland.''