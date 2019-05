Aventus Entreeschool Zutphen breidt startersopleiding uit met 50 leerlingen

Meer zedenmis­drij­ven in Apeldoorn en vaker diefstal van vrachtauto’s en bestelwa­gens

10:00 Het is opnieuw veiliger geworden in Apeldoorn ten opzichte van een jaar geleden. Het totaal aantal incidenten en misdrijven in 2018 daalde ten opzichte van het jaar ervoor. Toch zijn er ook opvallende stijgingen te zien, zo vonden er meer zedenmisdrijven plaats en werden er opvallend meer vrachtauto’s en bestelauto’s gestolen.