Avond vol anekdotes en sportwijsheden bij Dynamo Sportcafé

Een avond vol anekdotes, adviezen en sportwijsheden. Dat leverde het eerste Draisma Dynamo Sportcafé op. Toon Gerbrands, Bas van de Goor en Jeroen Bijl praatten over hun ervaringen als topvolleyballer, topcoach of bestuurder van een grote sportbond of –club. En waarom Nederland voorlopig niet de Olympische Spelen zal organiseren.

Het doel van de avond, waarvan Draisma Dynamo als organisator hoopt dat het een jaarlijks terugkerend fenomeen wordt, was verbinding tussen sportclubs uit de wijde regio re realiseren. Zorgen dat clubs samen gaan werken, van elkaar leren en elkaar naar een hoger niveau stuwen in de toekomst. Of het sportcafé in deze opzet daartoe leidt, is nog de vraag omdat de het geanimeerde gesprek tussen de drie sprekers – die geregeld met elkaar uit eten gaat – vooral over hun eigen ervaringen in de topsport ging.

Het leverde in elk geval interessante onderwerpen op en mooie anekdotes, waarbij vooral Gerbrands als oud-coach van Dynamo, voormalig bondscoach en huidig algemeen directeur bij PSV aan het woord was voor zeker honderdvijftig geïnteresseerde sportliefhebbers in het Omnisportcentrum in Apeldoorn.

Handen ineen slaan

Moeten clubs in de regio Apeldoorn de handen ineen slaan om betere en meer sponsoring voor elkaar te krijgen, was de volgende vraag. Gerbrands gelooft daar niet zo in. ,,Sponsoring is vooral gunnen. Clubs hebben hun eigen cultuur. Dat zou ik niet doen. Wel bij grote clubs met landelijke uitstraling. Ik zeg altijd dat je beter een gemeenschap kunt creëren, maatschappelijk werk doen en zo iets vormen waar mensen bij willen horen.”

Volledig scherm Toon Gerbrands, Bas van de Goor, Toon Gerbrands,Jeroen Bijl en presentator Maarten Tip. © Wout van Zoeren

Bijl: ,,We moeten nadenken over hele andere modellen. Logo plakken is niet meer voldoende. Sponsoring vinden is niet makkelijk. Buiten de banken die we kennen gebeurt er niet veel.”

Uitgaan van eigen kracht, is het advies van Gerbrands. ,,Kijk naar Barcelona dat een begroting heeft van een miljard. Wij, bij PSV, doen het met 75 miljoen. Als we dat al verdubbelen, lachen ze ons nog uit. We verliezen het op basis van geld, dus moeten we ons onderscheiden op andere gebieden. Champions League spelen in het opleidingstraject bijvoorbeeld, dat is ons doel. Daar pompen we veel geld in. We gaan dus uit van eigen kracht. Dat adviseer ik iedere club.”

De Olympische Spelen zullen volgens Bijl niet snel aan Nederland worden toegewezen. ,,We hadden het ooit bijna en gaven het weg. En vergis je niet in de mening van het buitenland over Nederland. We zijn een klein landje met een grote mond. Zijn wij een echt sportland", vroeg de directeur van de hockeybond zich af. ,,Want we moeten veel meer aan sporten op school doen bijvoorbeeld, wat in andere landen veel gewoner is.” Het is de grote ergernis van ook Toon Gerbrands. ,,En het is zo makkelijk te regelen. Zorg nou gewoon dat je drie keer per dag een uurtje het schoolplein op gaat om te sporten. Waarom lukt dat nou niet?”