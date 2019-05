Avondvierdaagse Apeldoorn deelt zelf geen snoep meer uit

De Avondvierdaagse Apeldoorn gaat op 17 juni bij FC Orderbos van start. Waar veel vierdaagsen de afgelopen jaren het snoepen ontmoedigden werd het in Apeldoorn nog door de organisatie uitgedeeld, omdat ‘de avondvierdaagse nu eenmaal een kinderfeestje is’. ,,Het kostenaspect heeft de doorslag gegeven’’, legt voorzitter Joop Achterkamp uit. ,,We hebben geen sponsor meer voor het snoep. Op veel punten zijn we meer geld kwijt. Het was of de snoep eraf halen, of het inschrijfgeld verhogen.’’