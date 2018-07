Avondvierdaagse Ugchelen terug op kalender

,,In het verleden deed ik de coördinatie en de organisatie'', geeft Donk aan. ,,Nu bestaat de organisatie uit acht mensen en kijk ik over hun schouders mee of alles loopt zoals is afgesproken.'' Daar liep het vorig jaar mis. ,,Als je het na zo'n lange tijd loslaat doet het best pijn als het evenement dan niet door kan gaan. Het is na 25 jaar toch je kindje. Daarom ben ik blij dat er nieuwe mensen zijn opgestaan, die help ik graag verder op weg.''