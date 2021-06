Awad H. krijgt celstraf en tbs met dwangverpleging vanwege molesteren huisvader in Apeldoorn

VIDEO Kazerne in Havelte piekt bij meldingen van gebruik zeer giftig chroom-6

31 mei Relatief veel (oud)militairen denken dat ze op de Johannes Post Kazerne in Havelte in aanraking zijn gekomen met het giftige en kankerverwekkende anti-roestmiddel chroom-6. Het aantal van 97 meldingen is het op een na hoogste bij de koninklijke landmacht. ,,Het verbaast me niks”, zegt Eric van Eijk uit Vaassen van militaire vakbond VBM.